Reactia eroului dinamovistilor dupa victoria in fata Viitorului! Ce a spus Costache despre marea ratare

Mijlocasul lui Dinamo a spus ca ratarea sa a fost o decizie de moment.

Valentin Costache este noul erou al lui Dinamo dupa ce a marcat golul victoriei in fata Viitorului. In minutul 2, acesta a avut o ratare incredibila cu poarta goala, nimerind bara cu forta. "Asa am decis pe moment sa dau si am ratat", a declarat jucatorul.

"Antrenorul m-a felicitat ca am alergat foarte mult. Continui sa imi fac treaba si sa ii arat ca pot sa joc", a adaugat Costache.

Despre returul cu Bilbao, dinamovistul a spus ca echipa lui a facut un rezultat bun in tur si ca sansa e de partea lor.