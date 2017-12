Razvan Marin a jucat in culorile Stelei alaturi de Cernat: "Am imbinat tineretea cu experienta, sa nu zic batranetea!" :)

La nici 48 de ore, dupa ce a marcat in Belgia, Razvan Marin s-a bagat la o miuta, in sala la Brasov. Cernat i-a fost coleg.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Razvan Marin si Cernat s-au calificat in finala turneului in sala, de la Brasov. Fotbalistul nationalei i-a facut pe plac tatalui sau, Petre Marin, si a jucat in culorile stelistilor.

"Cred ca deja s-a obisnuit cu culoarea alb rosie de la Standard, deci nu cred ca mai are vreo problema!" a spus Razvan Marin.

"Imbinam tinereta cu experienta, ca sa nu zic, batranetea" a spus Cernat.

Copiii l-au recunoscut pe Razvan Marin si i-au cerut autografe. In 2018, Razvan isi doreste o calificare la Euro cu Romania. Cu Contra, nationala vrea sa castige grupa in Nations League.

"A venit probabil cu alta mentalitate. ca sa spun asa. A stiut sa se apropie mai mult de noi" crede Razvan Marin.