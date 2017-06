Rapidistii au sarbatorit 50 de ani de la castigarea primului titlu! De ce a lipsit Rica Raducanu. VIDEO

Rapidistii sarbatoresc azi 50 de ani de la primul lor titlu. Rica Raducanu n-a ajuns la petrecere pentru ca a fost muscat de-o capusa.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Rapidistii s-au intalnit cu eroii lor de acum 50 de ani - Lupescu, Motroc si Kraus.



In 67, Rapidul a castigat titlul la Ploiesti, iar fanii s-au intors pe jos la Bucuresti. Acum, suporterii s-au incolonat in masini, iar alaiul a trecut pe sub Podul Grant, de unde au fost aruncate petale de trandafiri.