Rapidistii, amical de Liga 1 in Giulesti! "Pentru unii dintre noi e prima oara cand suntem in Bucuresti"

A trecut un deceniu de la cazul bricheta, iar arbitrii nu mai sunt primiti cu ostilitate in Giulesti. Mai ales cand meciurile Rapidului sunt arbitrate de femei.

N-a fost multa lume in Giulesti, dar fanii s-au bucurat de prezenta sexy a unei asistente. Arbitrii nu i-au ajutat pe rapidisti sa castige primul meci al anului in Giulesti. Daniel Niculae a marcat pentru rapidisti, dar Maftei a facut faza meciului - a pasat cu calcaiul la primul gol. Pancu n-a jucat in egalul, 2-2 cu Bacau.



Moldovenii au venit si ei suporteri in Giulesti, dar si-au facut poze cu galeria Rapidului.