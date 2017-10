Rapid se pregateste de ultimul derby pe Giulesti cu CSA Steaua: "Va fi stadionul plin!" Un pusti de 16 ani a facut SHOW in Cupa Romaniei

Rapidistii au derby cu Steaua lui Lacatus in liga a patra si ii vor pe stelistii lui Dica in Cupa! Rapidul l-a gasit pe noul Pancu.

Rapidul a castigat cu 8-0 in cupa, cu Milanetto. Pancu n-a jucat. Daniel Niculae i-a dat banderola Rapidului unui pusti de 16 ani cand a iesit de pe teren, iar acesta a dat 5 goluri.



"La 2 ani cand a luat Rapidul campionatul am fost pe Giulesti. Nu stiu daca au fost 2 meciuri la care am lipsit, am venit cu piciorul in ghips" spune Andrei Dumitrescu.

Fanii Rapidului au mai pierdut din goluri - au stat cu ochii pe arbitra sexy de la tusa! Urmatorul meci de acasa al Rapidului e cu Steaua lui Lacatus!

"Ne asteptam ca Giulestiul sa fie plin, va fi ultimul mare derby inainte de a se darama stadionul" spune Daniel Niculae.