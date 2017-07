Rapid nu se preda politic! Fanii giulesti au protestat la miezul noptii in fata Primariei Sectorului 1

Nu toti rapidistii par dispusi sa faca compromisuri dureroase pentru echipa lor.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Ultrasii de la T2 au protestat aseara impotriva finantarii clubului din bani publici si au aratat clar ca nu sunt de acord cu preluarea Rapidului de catre Primaria Sector 1.

In ultimele doua luni s-a vorbit insistent despre preluarea Rapidului fie de Primaria Capitalei, care dorea transformarea clubului intr-o sectie a clubului CSM Bucuresti, fie in subordonarea fata de Primaria Voluntari sau Primaria Sectorului 1. De altfel, edilul Dan Tudorache, care a declarat ca are la dispozitie pana la 17 milioane de euro de cheltuit pentru finantarea Rapidului, ar fi obtinut zilele trecute dreptul de folosinta temporara a marcii, culorilor si siglei FC Rapid de la Adunarea Generala a Creditorilor societatatii SC FC Rapid SA, aflata in lichidare, in schimbul a 5.000 de euro pe luna, suma despre care primarul spune ca vor fi stransi din sponsorizari, si nu din bugetul local.

Desi o parte dintre fanii rapidisti par dispusi la compromisuri politice pentru a vedea echipa cat mai repede revenind in Liga 1, cea mai mare, mai vocala si mai bine organizata factiune a galeriei giulestene, T2, care ocupa aproape jumatate din tribuna a II-a a a Stadionului "Giulesti - Valentin Stanescu", a trimis aseara un mesaj clar. Cateva zeci de fani au venit in fata sediului primariei la miezul noptii, au strigat cantecele Rapidului si au afisat mai multe bannere sugestive.

Pe bucatile de panza alba scria "Rapid este vechea scoala, n-are nevoie de asistenta sociala", "Vrem Rapidul inapoi, dar n-o sa ne manjim si noi", "Fire-ati ai dreacu' cu planurile voastre" sau "Un strigat din vechea Troie, nu din Teleorman". Mesajul fanilor de la T2 a fost foarte clar in privinta refuzului de a se asocia cu o entitate politica sau administrativa, despre care ei cred ca nu va cheltui transparent banii publici. Depinde daca primarul Tudorache, care declara ca toata lumea pe strada il opreste si il indemna sa investeasca in echipa, a receptionat mesajul sau va insista sa transforme Rapidul in "echipa de sector" si "echipa primariei" in ciuda opozitiei unui grup atat de mare de simpatizanti ai clubului.