Primele decizii luate de Florin Bratu la Dinamo:"Avem deja capitan, in urmatoarele zile voi decide si sitemul"

Florin Bratu a fost prezentat azi la Dinamo.

In cadrul conferintei de la Saftica, Florin Bratu a anuntat cateva decizii pe care le va lua la noua sa echipa.

"Vreau sa cunosc mai bine echipa si in urmatoarele zile voi decide sistemul. Dinamo are deja capitan. Cel mai bun psiholog pentru jucatori sunt eu. Imi place comunicarea, mereu discut cu jucatorii. Am o experienta de fotbalist in spate, stiu ce simt jucatorii si ma pot pune in situatia lor."



Acesta a vorbit si despre lotul lui DInamo.

"Lotul este imbinat si cu jucatori tineri si cred ca voi baga 2-3 jucatori tineri cu Craiova. Voi vedea cum se vor descurca la antrenamente. Mai am 3 zile la dispozitie pentru a pregati partida. Din punct de vedere mental si al organizarii cred ca jucatorii vor intelege prin discutii si vom pune probleme in meciul de Cupa. E singurul obiectiv realist pe care il avem si de care ne vom agata pana la capat. Cred ca se pot realiza in continuare lucruri bune cu aceasta echipa.

Florin Bratu s-a retras in 2012 din fotbal de la Gloria Bistrita si in 2014 si-a inceput cariera de antrenor. De asemenea, aceasta a mai antrenat Dinamo Bucuresti II, CS Tunari si Romania U18. Acesta a castigat Liga Elitelor la U19 cu DInamo in iunie 2017.