Primaria reaprinde Farul! ULTIMA ORA: bani de la bugetul local pentru renasterea echipei, Grigoras a inceput sa caute jucatori. Cati bani baga Consiliul Local

Consiliul Local Constanta a votat in unanimitate alocarea unei sume importante pentru renasterea SSC Farul. Potrivit ProSport, autoritatile locale vor aloca in prima instanta suma de 900.000 RON, putin sub 200.000 euro, echipei de fotbal.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Farul, care este condusa de fostul arbitru si fotbalist Marcel Lica, isi pune sperantele in Petre Grigoras pentru promovarea din liga a treia in liga a doua.

ProSport scrie ca Petre Grigoras a inceput deja sa caute fotbalisti si intentioneaza sa imprumute inclusiv de la Viitorul, echipa cu o academie foarte dezvoltata, aflata in proximitate.

Pe langa cei 200.000 de euro alocati astazi, Consiliul Local intentioneaza sa mai dea inca pe atat la iarna, pentru ca echipa sa promoveze.

"Am avut incredere ca se va rezolva aceasta problema si ca se va vota alocarea banilor in CL, este un pas inainte. Sunt insa si altele foarte, foarte dificile. Va rog sa ma credeti ca nu-mi vad capul. De dimineata pana seara lucram la acest proiect ambitios, dar in care inceputul este foarte dificil", a spus Grigoras pentru ProSport.

"Mai e foarte putin timp si inca nu avem jucatori. Am pastrat vreo 10 din echipa care a promovat, am purtat discutii si cu altii, dar pana nu s-a votat in CL bugetul, nu puteam sa semnam nimic. Din pacate, unii nu au mai avut rabdare si au semnat cu alte formatii. Avem intelegerea si deschiderea din partea lui Gica Hagi sa imprumutam cativa fotbalisti si de la Viitorul, pentru ca ne trebuie trei jucatori sub 19 ani pe teren la acest nivel", a mai spus Grigoras.

In Liga a patra, Farul a a avut un buget de circa 140.000 euro, bani veniti exclusiv din finantari oferite de sponsori si fani.