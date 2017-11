Preluare si LOB CU CALCAIUL peste portar! Un jucator al lui Hagi a dat un gol mondial la U19: VIDEO

Internationalul U19 Radu Boboc a dat un gol cum rar se poate vedea. Acesta a punctat in victoria Viitorului cu Juventus Bucuresti, in etapa a 6-a a Ligii Elitelor U19. Viitorul s-a impus la final cu 5-0.

Radu Boboc a inscris pentru Viitorul U19 cu o executie de mare finete. Acesta a preluat frumos in careul advers o minge trimisa in adancime, apoi a reluat peste portarul oaspetilor.



In varsta de 18 ani, Radu Boboc evolueaza pentru Viitorul U19, jucand si in Youth League.