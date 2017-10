Poveste INCREDIBILA! A aparat lui Steaua lui Becali si a fost dat AFARA dupa ce l-a imitat pe patron. acum e ULTRAS CSA desi joaca la alta echipa! Ce s-a intamplat azi la meciul Stelei din liga a 4-a

Steaua a obtinut o noua victorie in liga a 4-a!

Dupa 1-1 cu Academia Rapid, CSA n-a avut azi emotii cu Comprest, chiar echipa care o incurcase pe marea ei rivala acum doua etape (0-0).



In poarta lui Comprest a stat Stefan Ciuculescu, fost jucator la Steaua lui Becali. Indepartat pentru ca l-a imitat pe Gigi Becali in vestiar, Ciuculescu s-a pozitionat clar de partea echipei Armatei dupa scandalul cu CSA. Astazi, a vrut sa le arate ultrasilor din Peluza Sud ca ii sustine pana la capat. Ciuculescu si-a facut un banner special si l-a afisat dupa joc!

Steaua - Compresc s-a terminat 3-0. Mirea, de doua ori, si Curt au marcat pentru echipa lui Lacatus, care continua sa lupte pentru promovarea in C. Vedeta Predescu n-a jucat in acest meci dupa cartonasul rosu incasat in Giulesti. Rapid ramane lider, cu 23 de puncte, unul peste Steaua, care are un joc in minus.