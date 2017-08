Politica fotbalului! Echipa galeriei rapidiste a fost interzisa de AMFB in Liga a 5-a

Fanii rapidisti au vrut sa-si faca propria echipa, nefinantata politic.

De Gabriel Chirea



Dupa ce au strans toate actele necesare inscrierii in Liga a 5-a Bucuresti si au prezentat saptamana trecuta planul transparent dupa care urma sa functioneze clubul, Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti a refuzat nemotivat inscrierea echipei ACS Rapid - Frumosii Nebuni ai Giulestiului in campionat.

Fanii rapidistii au facut tot ce tinea de ei pentru ca noul club infiintat de ei sa lupte pentru promovarea in Liga a 4-a chiar din acest sezon. In perioada 23-26 august, au avut loc la Baza Sportiva CSS1 Pajura mai multe sedinte de pregatire in vederea intregirii lotului pentru sezonul competitional 2017-2018 din Liga a V-a, alcatuit acum in principal din fosti juniori ai Rapidului si din membri ai galeriei, care au mai jucat fotbal la acest nivel sau superior, ulterior fiind programate si doua meciuri amicale cu Progresul Spartac (27 august) si AS Real Crangasi (31 august). In ultimele zile fusese prezentat pe pagina oficiala de Facebook a echipei si planul de functionare tip socios pentru sezonul viitor, intr-o oarecare masura asemenator cu cel al fanilor de la ASU Poli Timisoara si Ripensia, echipe care a reusit sa promoveze pana in Liga a 2-a doar cu ajutorul financiar al fanilor si din sponsorizari.

Din pacate, se pare ca proiectul fanilor rapidisti a suparat sau speriat rau pe cineva din birouri obscure, din moment ce AMFB i-a anuntat ca nu ii poate inscrie in Liga a 5-a, ultima pastorita de aceasta asociatie, desi aveau toate actele cerute si indeplineau toate criteriile de functionare. Este cu atat mai ciudat cu cat aceeasi AMFB a reusit sa gaseasca resurse in aceasta vara ca sa inscrie neregulamentar direct in Liga a 4-a nu mai putin de patru echipe - Academia Rapid (echipa Primariei Sectorului 1), CSA Steaua (echipa Ministerului Apararii Nationale), ACS Dinamo (echipa afaceristului Nicolae Badea, care a vandut clubul din Liga 1 dupa ce il adusese in stare de insolventa) si FC Carmen (echipa urmasilor marelui afacerist Dumitru Mociornita). Se pare ca AMFB a calcat in picioare dispozitiile din trei articole din ROAF si Statutul FRF, neluand in considerare criteriul meritului sportiv in cazul acestor patru cluburi. De asemenea, este vorba de aceeasi AMFB, care, in 2016, a functionat mai mult timp in ilegalitate deoarece MTS i-a suspendat Certificatul de Identitate Sportiva (CIS) al asociatiei si, implicit, posibilitatea de a mai desfasura competitii, din cauza nenumaratelor nereguli descoperite la un control.

De altfel, Prosport semnala ca politistii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), coordonati de procurori de pe langa Parchetul Tribunalului Bucuresti si insotiti de fortele speciale, au descins acum o luna la sediul AMFB. DGA a sigilat birourile si a inceput sa caute documente, activitatea AMFB fiind paralizata, din cauza unui dosar penal initiat de Tudor Iacov, presedintele echipei Progresul Bucuresti, din Liga 4. Acesta a facut plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureti, dupa meciul direct cu Progresul Spartac, din cauza ca patronul echipei adverse i-ar fi mituit doi jucatori timp de patru luni, in turul campionatului trecut. Iacov a facut memorii atat la FRF, cat si la AMFB, ramase fara urmari. El reclama complicitatea actualei conduceri a AMFB la aceasta operatiune, dar si alte ilegalitati.

Surse din cadrul galeriei rapidiste, care au tinut sa isi mentina anonimitatea, acuza ca in acest caz este sigur vorba de presiune politica, menita sa ajute la promovarea cat mai grabnica a clubului Academia Rapid in ligile superioare, dar si sa indeparteze de noul proiect cele cateva sute de fani care isi anuntasera deja suportul. Aceeasi surse au tinut sa specifice ca fanii de la Tribuna a II-a nu se vor alatura niciodata proiectului primarului Tudorache, dar si sa isi arate dezamagirea ca fostele glorii Daniel Pancu, Constantin Schumacher si Daniel Niculae (mai ales ultimul, aparat in trecut de furia factiunii de la peluza si de abuzurile conducerii) s-au alaturat noului proiect sustinut de Primaria Sectorului 1, desi au existat semnale clare ca galeria Rapidului nu este de acord cu finantarea clubului din bani publici (protestul nocturn din fata sediului primariei de acum o luna). De asemenea, acestia considera ca proiectul nu este unul de incredere din moment ce nu se stie ce grad de implicare au George Copos (patronul care a bagat FC Rapid in insolventa), Nicolae Cristescu (fost actionar al FC Rapid, contestat vehement deoarece aportul lui financiar ar fi fost minuscul) si Gruia Stoica (un controversat afacerist condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, in 2016, pentru dare de mita), dar nici fostii lideri de galerie Gigi Corsicanu si Liviu Bocciu, care in trecut i-au agresat fizic pe fanii de la T2, neavand nicio jena sa uziteze de pumni, bate, pietre si chiar focuri de arma in a-si impune cu forta suprematia in randul fanilor rapidisti.