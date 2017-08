Poli Timisoara i-a gasit deja inlocuitor lui Cristi Bud! Cine se poate alatura banatenilor

La doar o zi dupa ce Cristi Bud si-a reziliat contractul cu Poli Timisoara, echipa a gasit alt jucator care sa ii ia locul.



Poli Timisoara profita de perioada de transferuri inca deschisa. Potrivit unor surse din interiorul clubului, banatenii ar vrea sa il aduca pe Ioan Hora in locul lui Cristi Bud. Fotbalistul a evoluat pana acum la echipa din prima liga din Turcia, Konyaspor, iar clubul a anuntat ieri ca Ioan Hora si-a reziliat contractul de comun acord cu echipa.

Atacantul in varsta de 28 de ani are o cota de piata de 85.000 de euro, iar in ultimul sezon acesta a marcat un singur gol in 14 meciuri pentru formatia turca. Cea mai buna perioada a lui Hora a fost in 2015-2016 cand a evoluat pentru Pandurii Tg. Jiu si a reusit sa inscrie 20 de goluri in 37 de partide.