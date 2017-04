Poli Timisoara, EXCLUSA din campionat daca nu se prezinta la finala Cupei Ligii sau in Cupa Romaniei

LPF: "Poli nu a jucat niciodata din doua in doua zile, asa cum fabuleaza Popa. Nu se prezinta la finala, excludere"

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

LPF a raspuns criticilor formulate de antrenorul ACS Poli Timisoara, Ionut Popa, precizand ca echipa banateana nu ajucat niciodata din doua in doua zile, cum sustine tehnicianul si il avertizeaza pe acesta ca gruparea va fi exclusa din campionat daca nu se va prezenta la finala Cupei Ligii.

"Domnul Ionut Popa anunta mai mult sau mai putin voalat ca LPF i-a pus pumnul in gura si ca programarile meciurilor vin din <din cer sau din iad, nu stiu de unde, dar eu tot joc din doua in doua zile>. Mai mult, domnia sa ameninta ca nu se va prezenta la meciurile din semifinalele Cupei Romaniei sau la finala Cupei Ligii. <Fac blaturi la Cupa Romaniei sau la Cupa Ligii Adeplast>, spune domnia sa si cere explicatii. I le oferim, cu respectul pentru munca domniei sale, sincer, si pentru adevar.

ACS Poli Timisoara nu a jucat niciodata din doua in doua zile, asa cum fabuleaza domnul Popa, dar cum regulamentul ar permite sa se intample, in ROAF precizandu-se ca intre doua meciuri oficiale trebuie sa existe minim 48 de ore. Niciodata, repetam, nu s-a intamplat asa ceva. Tocmai pentru ca respectam competitia, munca si efortul fotbalistilor si antrenorilor. in privinta amenintarii cu neprezentarea la finala Cupei Ligii va anuntam ca asta inseamna o incalcare grava a obligatiei instituite de art. 19 (membrii LPF sub obligati sa promoveze prin activitatea lor scopul si obiectivele LPF) raportat la disp. art. 14 si 15 din Statutul LPF", a se arata intr-un comunicat al ligii.

LPF va sesiza Comisia de Disciplina a FRF daca ACS Poli nu se va prezenta la finala Cupei Ligi.

Tehnicianul echipei Poli Timisoara, Ionut Popa, s-a declarat, marti seara, extrem de nemultumit de programarea meciurilor formatiei sale, afirmand ca jucatorii sunt extrem de obositi si ca va face blaturi la Cupa Romaniei sau Cupa Ligii