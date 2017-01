Piturca, actionar la CSA Steaua? Dezvaluiri spectaculoase: Afacerea de 100 mil euro care va imparti clubul

CSA Steaua, societate pe actiuni? Acesta pare sa fie planul Armatei pentru a putea avea un club profesionist de fotbal.

Cluburile departamentale nu pot juca in Liga I si nici in competitiile UEFA, astfel ca proiectul CSA Steaua trebuie sa devina privat pana va ajunge sa promoveze, asa cum triumfator anunta conducatorii de la CSA, in prima liga din Romania. Pana atunci, Lacatus nu stie cine va fi antrenor si nici nu exista o lista cu jucatori. Doar procese si declaratii.

Printre cei mai importanti sustinatori ai proiectului CSA Steaua a aparuti in ultima perioada se numara si Victor Piturca. Potrivit Gazeta Sporturilor acesta va fi si actionar la club. Luni, Duckadam l-a acuzat pe Piturca de faptul ca se afla in spatele lui Talpan in acest demers impotriva Stelei lui Gigi Becali.

Jean Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, a povestit pentru sursa citata ca noua Steaua va fi o societate pe actiuni, clubul va fi scos la bursa, iar actiuni de 100 de milioane de euro vor fi scoase la licitatie, in valoare de 10 euro actiunea. Acesta sustine ca niciun actionar nu va putea cumpara de o valoare mai mare de 500.000 euro. "Cunosc eu cel putin 90-100 de oameni care vor sa cumpere actiuni de cel putin 100.000 euro", declara acesta.

Gigi Becali va vorbit despre scandalul cu CSA Steaua, dar si despre transferurile pe care le va mai face in aceasta iarna intr-o conferinta de presa organizata astazi, 13:00, in direct la Sport.ro.