Petrolul a mai adus doi jucatori cu meciuri in Liga 1! Fotbalistii au fost prezentati oficial

Petrolul da lovitura dupa lovitura. Are cel mai mare buget dintre toate echipele care joaca in C!

Azi, a mai reusit doua achizitii. Portarul Mirel Bolboasa (28 de ani, ultima oara la ASA Tg. Mures) si mijlocasul ofensiv Alexandru Ciocalteu (27 de ani, ultima data la Dunarea Calarasi) s-au inteles cu Ploiestiul. Bolboasa a mai jucat pentru Petrolul in Liga 1 si a mai trecut in cariera pe la U Cluj, FC Arges, Viitorul si FC Clinceni. Ciocalteu s-a despartit in mai de Dunarea Calarasi. In ultimul sezon din B a marcat de 4 ori in 28 de meciuri. In Liga 1, Ciocalteu a jucat de 18 ori.

Acum doua saptmani, imediat dupa promovare, Petrolul anuntase transferurile lui Arnautu (Luceafarul Oradea), Puchea (Petrolistul Boldesti) si Cosmin Lambru (Blejoi).