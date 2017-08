Petrolul a inscris opt goluri in primul meci de Cupa din acest sezon. A calcat in picioare echipa lui Raducioiu, care a ramas fara jucatori. A trimis tot ce avea mai bun la Steaua lui Lacatus!

Petrolul a luat ultima Cupa in 2013 si a venit cu 400 de fani la Bucuresti. Petrolul a reusit scorul zilei in Cupa, 8-1, dar Raducioiu nu s-a suparat.



La 43 de ani, Chirita a jucat impotriva pustilor de 15-16 ani. Vrea sa mai joace cel putin un an la Petrolul.