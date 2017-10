Opinie / Sa se revizuiasca primesc, dar sa nu se schimbe nimica! De ce pot sta linistiti Iorgulescu si Burleanu la urmatoarele alegeri

Alegerile pentru functia de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) si al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), care trebuiau sa se organizeze pe 28 octombrie 2017, respectiv in toamna lui 2018, au fost deja castigate de Gino Iorgulescu si Razvan Burleanu.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Gino Iorgulescu poate sa isi caute deja o locatie unde sa le faca cinste cu un sprit tomnatic reprezentantilor cluburilor din Liga 1, care i-au confirmat ca isi poate pastra scaunul pe care a picotit in ultimii 4 ani de zile. In noiembrie 2013, el "descaleca" dintr-o masina de teren la sediul LPF din strada Alexandru Vitzu, aflat la o aruncatura de chiftea de Parlament, de unde il scotea pe scut cu ajutorul garzii pretoriene tradatoare pe eternul Mitica Dragomir. Cu o seara inainte facuse un team building eficient la un hotel din nordul Bucurestiului, impreuna cu Victor Viorel Ponta, prim-ministru la acea vreme, Liviu Nicolae Dragnea, vice-premierul si condamnat pentru fraudarea referendumului din 2012, Gheorghe "Pinalti" Stefan, fostul primar din Piatra Neamt si presedinte al clubului cooperatist Ceahlaului, care a primit intre timp cea mai mare condamnare in Dosarul Microsoft, 6 ani, pentru trafic de influenta, si reprezentanti ai altor 10 echipe din Liga 1, care au venit docenti si au plecat docili.



Dragomir a caracterizat in stilul propriu modul in care a fost scos cu forta din sediul LPF, construit de el pe un teren cumparat, culmea, chiar de la Iorgulescu, proiect ce le-a dat emotii in momentul in care ambii au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru fapte de coruptie, fiind ulterior spalati de pacatele penale: "N-au votat curvele astea pe care le-am ajutat de-a lungul anilor! Am avut un program foarte bun, dar nu a contat deloc pentru ca influenta politica a fost majora. Nu pot sa vorbesc urat despre domnul Ponta sau despre domnul Dragnea, ii felicit pentru cum au lucrat. Gheorghe Stefan a fost cel mai fair-play dintre toti, a spus dinainte ca voteaza cu Gino. Au fost altii care au jurat pe Biblie si au dat-o cotita”.



In discreta sa campanie electorala, fostul fundas central a iesit din starea de joc de glezne pe care si-o impusese timp de mai multi ani pentru a se ocupa cu comercializarea de carpacio si lasagna si promitea ca va fi "un presedinte deschis", ca va lupta pentru "recredibilizarea fotbalului", ca relatiile sale din mediul politic vor ajuta cluburile cu "facilitati fiscale", dar si ca va avea "o intalnire saptamanala cu presa pentru ca doresc transparenta in activitatea noastra". Patru ani mai tarziu, desi parea greu de crezut in momentul alegerii sale, mandatul lui Iorgulescu face fotbalul petrecut in punga de plastic a lui "Corleone" Dragomir sa para idilic. In acesti 4 ani, drepturile tv au fost vandute prin acreditare directa unui offshore din Malta si blocajul financiar a fost rezolvat doar dupa implicarea marilor cablisti, care au semnat nota de plata; e cea mai neagra perioada din fotbalul romanesc in ceea ce priveste insolventa si falimentul, cu mai multe echipe de traditie desfiintate decat pe perioada razboiului sau a instaurarii regimului comunist; sistemul competitional este unul dezechilibrat si nefunctional, unde punctajul se injumatateste si se rotunjeste, pana pune TAS-ul virgula unde trebuie; jucatorii din Liga 1 au ajuns sa fie inselati de cluburi prin intrarea in insolenta sau pur si simplu prin promisiuni de plata neonorate, in unele cazuri restantele ajungand pana la 1 an de zile; arbitrajul este la un nivel atat de modest, cu niste greseli grosolane ce viciaza meciuri si clasamente, nemaivazut din perioada in care "cavalerii in negru" plecau de la stadion cu plicul cu bani in buzunar si cu portbagajul plin; flagelul pariurilor pare sa fi molipsit si Liga 1, iar efortul de preventie, descoperire si pedepsire este minim; in Liga 1 s-a dat liber la doping, LPF nesolicitand ANAD niciun control anti-doping suplimentar in 2016; cel putin jumatate dintre stadioane sunt neprimitoare si periculoase pentru public, iar din octombrie pana in aprilie aproape toate arenele sunt primejdioase si pentru jucatori; in sfarsit, fanii si-au pierdut pana si speranta si par ultimii pe lista de prioritati ale cluburilor si LPF, desi, teoretic, fotbalul se joaca pentru ei...



Pentru alegerile care vor avea loc pe 28 octombrie 2017, Iorgulescu nici nu s-a mai obosit sa desfasoare o campanie electorala adevarata, din moment ce singurul contracandidat anuntat este Sorin Dragoi, presedintele ACS Poli Timisoara, un personaj mult prea discret, care pare sa fie ceea ce in atletism s-ar numi "iepure". In trecut, banateanul din Urziceni a fost vames si afacerist, nu stiu daca in ordinea aceasta, a ocupat functia de consilier al primarului Robu si a fost la un moment dat chiar primul city-manager din istoria Timisoarei, presa locala acuzandu-l voalat ca era mijlocas la gramada pentru o echipa imobiliara de succes din municipiu. Datorita (sau din cauza) faptului ca Dragoi se jura acum ca nu face politica, nu are nicio proptea politica si nici macar gura nu ii miroase a politica, se pare ca Iorgulescu a antamat deja 12 voturi la alegerile pentru sefia LPF. Ocazie cu care ii transmit si eu, in spiritul italofiliei sale cunoscute si a sindrofiei programate dupa alegeri, probabil, la unul dintre restaurantele sale cu specific italienesc, "In bocca al lupo per il nuovo lavoro!".



Nici in privinta alegerilor pentru sefia FRF nu se anunta vreo surpriza, desi pana la bagarea voturilor in urne mai avem 1 an de zile. Razvan Burleanu s-a transformat dintr-o tanara speranta a Colegiul National de Aparare intr-o certitudine, un politician veritabil, si este favorit cert, din moment ce un contracandidat serios nici nu si-a anuntat disponibilitatea de a se lupta in lupta dreapta, cu pieptul paros si palosul gros, cu acest mini-Greuceanu, nici nu prea mai are timp sa cutreiere tara si sa incerce sa castige votul fiecarui membru afiliat in parte. Asa ca Burleanu nu va mai avea acum scuza ca proiectele sale au timp de "coacere" doua mandate si rezultatele se vad in timp. Va avea timp destul sa se ocupe de pe acum de calificarea nationalei la Euro 2020, de indeplinirea cerintelor din dosarul de organizare a meciurilor la acelasi turneu final, de scoaterea "chichitelor” din ROAF, de plangerile de la DNA privind legalitatea conducerii FRF, de calificarea reprezentativele de juniori la un turneu final, desi proiectul centrelor zonale pare sa se fi transformat intr-un fiasco si poate la urmatoarea calificare la un turneu final, membrii CEx o lasa mai moale cu primele generoase, din moment ce la ultima au luat banii mai mult pe munca fostei conduceri. Daca Kheops a avut nevoie de 20 de ani ca sa construiasca Marea Piramida din Gizeh, poate este posibil ca in 10 ani Razvan Burleanu sa puna una peste alta "reforma", "reconstructia", "investitiile", "buna guvernanta", "proiectele", "directiile", "integritatea", "programul", "meritocratia", "profesionalismul", "competitia sportiva", "managementul corporatist", "managementul strategic", "guvernanta transparenta si in baza valorilor etice", "dezvoltarea organizatiei" si "dezvoltarea principiilor de buna practica" si sa nu iasa un tumul al fotbalului romanesc.



