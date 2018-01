Olaroiu a renuntat la muntele de bani al seicilor! Ultima ora: de ce a plecat din Emirate

Cosmin Olaroiu se recupereaza dupa operatia la sold pe care a suferit-o la Barcelona.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations Cup, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Antrenorul nu se grabeste sa revina in fotbal. Desi in Arabia Saudita au fost zvonuri ca negociaza cu Al Ahli Jeddah, Olaroiu spune ca n-a discutat cu niciun club. Vrea doar sa-si revina cat mai repede si e implicat 100% in programul dat de medici. Oli spune ca el a luat decizia despartirii de ultima sa echipa din Emirate, Al Ahli Dubai.

"Nu am negociat nimic cu nimeni. Am luat decizia de a pleca de la Dubai din mai multe motive. Unul dintre ele e problema de la picior, care ma impiedica sa-mi desfasor activitatea cum trebuie. Era imposibil sa negociez cu cineva in perioada asta. Au fost discutii in presa de dragul de a fi.

Am cerut sa plec inca din vara, era un proiect in care nu ma regaseam. Inca din vara le-am spus, dar presedintele mi-a transmis sa mai stau. Am cerut intreruperea contractului pentru ca eram tot mai departe de a castiga", a spus Olaroiu pentru Telekom Sport.