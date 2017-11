Gol MONDIAL intr-un meci de senzatie jucat in Romania! A marcat ca Budescu, direct din corner, cu o executie FABULOASA. VIDEO

Farul se lupta pentru promovarea in B cu 3 fosti jucatori de liga 1 printre liderii echipei.

In ultima etapa, Farul a spulberat-o pe CSM Oltenita. S-a terminat 8-1. A fost egal pana in minutul 67, apoi jucatorii Farului au marcat de 7 ori! Reusita de 5-1, venita in minutul 80, a fost cu totul speciala. Fostul dinamovist Raphael Stanescu a inscris direct din corner!

Farul e pe 2 in C, cu 29 de puncte, doua mai putin decat liderul AFC Progresul Spartac.

Sursa video: Dotto Sport