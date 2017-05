OFICIAL! Inca o echipa se pregateste sa DISPARA din Romania. A anuntat ca nu se prezinta la urmatorul meci

Inca o poveste dramatica pentru fotbalul din Romania!

Foresta Suceava a anuntat ca nu poate face deplasarea la Afumati, pentru meciul din weekend. Clubul e aproape de faliment din cauza unei datorii de numai 70 000 de euro la ANAF. Jucatorii ar fi vrut sa joace sambata, dar conducerea a luat decizia ca partida sa nu se mai dispute pentru a evita o cheltuiala in plus. Conform regulamentelor in vigoare, Foresta pierde la Afumati cu 3-0 si va fi amendata cu 1000 de lei. La urmatoarea neprezentare, echipa va fi exclusa din liga a 2-a.

Situatia ridicola a Forestei i-a facut pe multi dintre suporteri sa acuze o complicitate la dezastru din partea oficialitatilor locale. Primarul Lungu a respins un astfel de scenariu si a anuntat ca e primul care doneaza bani pentru salvarea clubului. Lungu a initiat o colecta publica si a oferit 1000 de lei. Pana ieri, in cont se stransesera doar 2650 de lei in total.

In toamna, Foresta a adus-o la Suceava pe Steaua, in Cupa Romaniei. Stadionul Areni a primit o nocturna provizorie in valoare de 50 000 de euro, iar stadionul a fost arhiplin!