OFICIAL | "Geo Flores" a revenit in fotbalul romanesc! Fostul international roman va evolua in LIGA A TREIA

George Florescu a revenit la echipa la care si-a inceput cariera. Ajuns la 33 de ani, fostul international, care a evoluat ultima data la Astra, a semnat cu U Cluj.

George Florescu a revenit la echipa la care si-a inceput cariera. Ajuns la 33 de ani, fostul international, care a evoluat ultima data la Omonia Nicosia, a semnat cu U Cluj.

George Florescu a acceptat provocarea ligii a treia. El va juca la echipa la care s-a lansat: Universitatea Cluj.

Clubul ardelean anunta ca acesta a semnat un contract si se va alatura lotului.

Recent, U Cluj l-a readus si pe Andrei Cordos.

Universitatea Cluj se afla pe locul 4 in Seria 5 dupa doua etape. Ardelenii au remizat pe teren propriu cu CFR Cluj 2, scor 1-1, in prima etapa si s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Unirea Dej in runda secunda.

La U Cluj evolueaza si alti fotbalisti cu experienta in Liga I, intre care Calin Albun, Gabriel Giurgiu, Octavian Abrudan, Dorin Goga si Valentin Lemnaru.