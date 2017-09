OFICIAL | FC Brasov e istorie: clubul a intrat astazi in procedura de faliment, dupa mai bine de 80 de ani de existenta

FC Brasov a intrat astazi in procedura de faliment, dupa o decizie definitiva a Tribunalului.

FC Brasov a intrat in faliment astazi, 27 septembrie, in urma unei decizii a Tribunalului Brasov, anunta ProSport. Potrivit sursei citate, SC FC Brasov SA, societate care patrona clubul infiintat in 1936, va fi executata pentru recuperarea prejudiciului.

Cu o istorie de mai bine de 80 de ani, FC Brasov a fost unul dintre cele mai vechi cluburi din fotbalul romanesc. Acesta s-a mai numit de-a lungul timpului Steagul, Metalul Steagul Rosu, Energia Steagul Rosu si FC Muncitoresc Brasov.

FC Brasov a activat ultima oara in sezonul 2016/17 al Ligii a II-a, terminand pe locul 7. In actuala stagiune, echipa nu a fost inscrisa in competitie.

O noua socitate, AS "SR" Brasov, a fost infiintata de suporteri, dupa modelul Otelul ori Petrolul.