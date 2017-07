"Nu renuntam! Nu se va implica nimeni politic la Rapid!" Primarul Tudorache a anuntat prima legenda care se alatura proiectului

Dan Tudorache a dezvaluit ca intentioneaza sa se intalneasca cu galeria Rapidului.

Membrii galeriei giulestene de la Tribuna a II-a au afisat miercuri noaptea mai multe banere in fata Primariei Sectorului 1 prin care isi manifestau nemultumirea fata de intentia edilului Dan Tudorache de a prelua Rapidul. Acesta a raspuns in direct la Sport.ro la aceste nemultumiri.

"Nu renuntam! E un proiect pe care noi l-am initiat si, cu siguranta, pe parcurs, chiar daca sunt unii nemultumiti, vor veni langa acest proiect comun. Oricum, aveam o intalnire programata cu ei saptamana viitoare. Voi discuta civilizat, le voi explica planul primariei. Eu consider ca vor intelege.



Clubul va ramane primariei, deci nu unui partid. Deci nu se implica nimeni politic. Cu siguranta, in luna august, o sa fie rezolvata problema! Va spun doar ce le-am spus celor de la AFC. Vrem sa facem parteneriatul cu ei daca isi vor plati datoriile. Pai, sunt ale lor, nu sunt ale mele. Din bani publici, nimeni n-o sa fie de acord sa plateasca 2 milioane de roni" a spus Dan Tudorache in direct la Sport.ro

Primul sectorului 1 al Capitalei a dezvaluit si ca are sustinerea unor jucatori importanti din istoria Rapidului: "Cu siguranta! Numai cu foste glorii si ei se vor ocupa in primul rand pentru ca ei sunt spiritul Rapidului. Eu va zic Pancu si nu vreau sa mai spun, pentru ca poate as uita pe unii dintre ei. Pancu e cel mai reprezentativ" a mai spus Tudorache.