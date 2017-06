"Noul Radoi" Onicas a ajuns in liga a 3-a! A semnat cu o echipa care vrea REVOLUTIE in C cu jucatori din Liga1

Dupa ce a intrat in C, U Cluj isi propune sa faca pasi din ce in ce mai mari pana la revenirea in top!

Clujul vrea sarbatoare in 2019, cand sarbatoreste centenarul. Universitatea isi propune sa fie in Liga 1 peste doi ani. Dupa ce i-a convins pe Abrudan, Giurgiu sau Goga sa ajute in D, Universitatea anunta acum alte lovituri importante. Albut, Onicas si Cordos au semnat! Calin Albut a jucat in ultimul an la Botosani, dupa ce a mai trecut in cariera pe la Gloria Bistrita, Tg. Mures, Rapid, Viitorul sau Gaz Metan.

Si ei liberi, Onicas, Ursu si Cordos s-au inteles cu Universitatea. Onicas si Ursu vin de la Olimpia Satu Mare, iar Cordos de la Luceafarul Oradea, ambele echipe de B. Fost jucator la Steaua, Onicas n-a confirmat niciodata la nivelul asteptat si a fost lasat a plece gratis de Becali in 2014. In 2009, Onicas era numit "noul Radoi" si impus la prima echipa de patron alaturi de mai multi pusti din Academia Stelei. Onicas, 27 de ani, are 4 meciuri la nationala U21 a Romaniei si este un produs al centrului de tineret al lui U Cluj.