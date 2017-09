Noul Pantilimon joaca la echipa de unde a plecat si portarul lui Depor! Unde viseaza sa ajunga

Pantilimon are un urmas la Bacau! Pustiul nu e la fel de inalt ca idolul sau, dar se ridica mereu la inaltimea asteptarilor antrenorului sau!

Cosmin Ceaunas joaca in liga a 3-a, la Aerostar Bacau, locul de unde a plecat si Pantilimon! Baiatul a inceput fotbalul la 8 ani, dar n-a stat mereu in poarta!



"Mai intai am fost portar, dupa asta am jucat in camp si dupa iar portar", se amuza Cosmin.

Cosmin e pregatit la Bacau de antrenorul care i-a promovat pe Goian, Ciocoiu sau Narcis Raducan! Viseaza la un transfer in Premier League.

"Au plecat 4 deodata la Steaua: Cristea, Goian, Lovin si cu Baciu cand eram eu antrenor. Pantilimon a ajuns intr-adevar la cel mai inalt nivel!", spune Cristi Popovici.