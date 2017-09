"Nici nu stiu cine e asta! Il dau in judecata!" Maicon a reactionat dupa ce declaratia lui Zicu a fost preluata in toata lumea

Brazilianul Maicon care a jucat la Inter, Man City si AS Roma l-a amenintat pe Zicu.

Ianis Zicu risca sa piarda o suma importanta de bani! Brazilianul Maicon e hotarat sa-l dea in judecata.

"Cand era la Inter, Mourinho avea probleme mari cu un jucator. In fiecare zi de luni, Maicon venea beat si nu se putea antrena. Ce a facut Mourinho? I-a strans pe toti jucatorii, a vorbit cu ei si i-a anuntat ca antrenamentul de luni va fi facut doar seara, ca sa poata si Maicon sa se antreneze" a fost declaratia lui Ianis Zicu pentru Digi Sport care a fost preluata de presa internationala.

Acum, jucatorul brazilian care evolueaza la Avai, il ameninta pe Zicu ca il va da in judecata! "Nu stiu cine este acest barbat. Nu l-am vazut si nu am auzit de el, nu am jucat cu el cat timp am fost la Inter si nu stiu de ce a spus astfel de lucruri.



Nu m-am prezentat niciodata la antrenamente intr-o astfel de stare, nu as fi castigat atatea trofee cu Inter daca o faceam" a spus Maicon Pentru UOL Esporte. Maicon a dezvaluit ca se gandeste sa-l dea in judecata pe Zicu: "Astfel de declaratii false nu trebuie sa fie repetate. Eu sunt la dispozitia antrenorului de la Avai si imi fac treaba in cel mai bun mod posibil" a mai spus Maicon.