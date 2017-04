Mititelu anunta ca va reveni in Liga 1 si ii cheama pe fani: "Vreau 15-20.000 de actionari!"

Chiar daca ia cele 250 de milioane din procesul cu Sandu si Mitica, Mititelu nu vrea sa bage singur bani la Craiova. Ii astepta si pe suporteri sa investeasca !

Mititelu da scris ca in acest an, Universitatea Craiova se va intoarce in fotbal.

"Vreau ca acest club sa aiba actionari majoritori o comunitate a suporterilor de 15-20 de mii de oameni!" spune Mititelu.

"O singura echipa poate juca in alb si albastru la Craiova si aia va fi echipa mea" - sustine Mititelu.

"Ceea ce nu mai pot sa faca ei e sa mai foloseasca culorile alb-albastru de la momentul reafilierii noastre" mai spune Mititelu.

Craiova va deveni cel mai bogat club din Romania, daca va castiga procesul cu Federatia. 250 de milioane de euro cere Mititelu.