Mititelu a fost adus la disperare de procese: merge la psihiatru si ia pastile cu pumnul

Lupta pe care patronul FC Universitatea Craiova o duce de 6 ani de zile cu oficiali ai FRF si ai CSU Craiova si-a pus amprenta considerabil asupra starii sale de sanatate.

"Eu de 6 ani sunt sub imperiul unor infractiuni si nu mai stiu cum sa ma apar, pentru toti ma ataca din toate partile. Nu ascund faptul ca urmez indicatia unui medic psihiatru. Adica, am niste probleme neurovegetative, din cauza stresului... Iau 3 randuri de medicamente care au legatura cu simptome provocate de starea asta de anxietate intr-o faza avansata. Am probleme neurovegetative, mi se incalzesc mainile, talpile, nu pot sa dorm noaptea. Eu dorm foarte greu, 2-3 ore pe noapte, maxim... Putine au fost zilele sau noptile in toti acesti ani in care sa fiu linistit. Au trecut 6 ani de zile, e cumplit. Multi se mira cum am supravietuit. Sincer, eu cred in Dumnezeu si cred ca asta e incercarea Lui pentru mine”, crede Mititelu.



De asemenea, seful Craiovei spune si-a putut testa limitele si atasamentul adevaratilor prieteni in acesta perioada:

"Cred ca mi se potriveste de minune hashtagul cu #rezist. Dar nu vreau sa mint, au fost momente cand va dati seama ca... Mai ales la reprosurile de acasa, din familie, la suferintele din familie. Pentru ca, sincer sa fiu, povestea mea este mult mai tragica decat pare la televizor. Eu am ajuns la situatia in unele perioade cand veniturile mele erau foarte modeste si nu puteam sa imi platesc utilitatile si toate astea... Si mai sunt si avocatii, stii cum este, si drumurile la Bucuresti. Ce sa faci cu 4-5.000 de euro pe luna la ce cheltuieli am eu? Mi-am vazut prietenii la greu. Aveam foarte multi prieteni inainte, acum au mai ramas 2-3 sau cel putin pana la prima sentinta. Dupa prima sentinta au inceput sa reapara alti prieteni, dar nu ii mai cred acum, degeaba”.