Mirel Radoi revine in antrenorat si socheaza: "Plec in Afganistan"

Mirel Radoi este decis sa revina in antrenorat dupa cei aproape doi ani de pauza in care a incercat si preluarea unui club din postura de actionar.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Mirel Radoi spune ca va reveni cu siguranta in antrenorat de la vara. Fostul tehnician al Stelei, care s-a scolit in ultimii doi ani mai intai in Republica Moldova, apoi la Coverciano, in Italia, e dispus sa preia orice formatie.



"Din vara sigur voi antrena! Nu conteaza echipa, tara si nici liga. Daca primesc o oferta din Afganistan, acolo ma duc", a spus Radoi la Digisport.



Mirel Radoi a participat in ultima vreme la mai multe sedinte de pregatire ale unor antrenor din zona Golfului.