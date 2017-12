Marica iese la atac: "Il rog sa uite de mine, sa nu mai pomeneasca numele meu!" Fostul international, reactie dura la adresa lui Pompiliu Popescu

Ciprian Marica a reactionat dupa ce fostul medic al echipei nationale a declarat despre el ca ar fi "solutie mai proasta decat Burleanu" pentru conducerea FRF.

Pompiliu Popescu a declarat ca Ciprian Marica nu ar fi cel mai potrivit personaj care sa intre in lupta pentru alegerile FRF de anul viitor. Fostul medic al echipei nationale si-a motivat afirmatiile precizand ca Marica nu are experienta necesara pentru a conduce fotbalul romanesc.

Fostul international a reactionat printr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook: "Lasand la o parte cuvintele jignitoare si insinuarile calomnioase, mi se pare profund neetic sa fiu luat la tinta dupa ce (si) lupta mea onesta pentru tricolor i-a adus domnului doctor beneficii materiale consistente. Am colaborat bine si l-am respectat dintotdeauna, de aceea aceasta atitudine ma surprinde. Imi permit sa-l rog sa-si vada de afacerea in care a investit, pentru ca si eu am pus “umarul" la buna desfasurare a acesteia. Si-l mai rog sa uite de mine, sa nu mai pomenească numele meu".