Marica, de partea Viitorului: "Steaua ar trebui sa accepte ca a pierdut titlul!" Ce spune despre stadionul lui Dinamo si finala Europa League

Ciprian Marica a vorbit la Sport.ro si despre posibila plecare a lui Christoph Daum de la echipa nationala.

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Ciprian Marica a vorbit in direct la Sport.ro despre toate subiectele fierbinti din fotbalul romanesc, dar si despre finala Europa League care va fi in direct la ProTV in aceasta seara de la 21.45.

Despre situatia stadionului lui Dinamo: "Nu stiam de acest probleme, despre ultimatumul primit de domnul Badea. Nu poti sa renunti usor la o proprietate cat timp ai dreptul legal la ea dar este primordial ca stadionul Dinamo sa fie renovat sau sa se construiasca un nou stadion. Pe de alta parte inteleg si situatia domnului Badea, mi-ar fi placut sa se gaseasca pana acum un numitor comun. Suporterii, echipa, oamenii de acolo merita un stadion nou".

Despre posibila plecare a lui Daum de la nationala: "Ar fi ultimul cartus pentru cei de la FRF. Nu stiu cat de rapid si cine va accepta acest semi-esec pana acum. Domnul Daum nu a demonstrat pana acum si daca nu demonstram cu Polonia, nu zic sa castigam pentru ca e greu dar sa se vada o noua fata a echipei, nu vad de ce ar mai ramane"

Despre deciderea campioanei la TAS: "Pentru mine Viitorul este campioana. Nu trebuie sa ne legam de anumite paragrafe, asa se intampla in Romania unde sunt anumite legi interpretabile. Sa nu uitam ca Viitorul a terminat sezonul (regulat) cu un avans considerabil. Este o chestiune interpretabila si nu cred ca cei de la Steaua ar trebui sa marjeze pe o chestiune neclara ci sa accepte ca Viitorul cu niste copii a facut o treaba excelenta".

Despre o posibila candidatura la alegeri: "Ma incerc sa incerc ceva, deocamdata nu pot sa spun ce voi face".

Despre finala Europa League, Ajax - Man United: "Tin cu Manchester United, dar o vad pe Ajax favorita. Chiar daca Manchester joaca ultima sansa de a ajunge in Champions League, cred ca jocul lui Ajax este mai consistent si este un grup mai unit acolo"