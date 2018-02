Mama Mia, ce sansa! Pustiul roman care pleaca din liga a treia in Serie A

Un pusti roman de doar 16 ani e dorit de Udinese. Italienii l-au chemat sa mai dea cateva probe de joc.

Alexandru Catrici (16 ani) o poate lasa pe CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic, din liga a treia, pentru...Udinese! Fotbalistul urmeaza sa plece in Italia, pentru a da cateva probe de joc. Italienii l-au remarcat pe acesta la academia din Jimbolia.

Alex Catrici este fundas central si este comparat de antrenorul sau, Dan Manaila, cu Miodrag Belodedici. El este international roman U17.

"Pe 11 februarie va pleca la Udine. Daca totul e in regula, va ramane acolo. Eu in fiecare an dau cate o lovitura", a spus seful celor de la Nuova Mama Mia, Marcel Baban, citat de liga2.ro

La CS Nuova Mama Mia vin in schimb mai multi straini. Echipa din Jimbolia, care are -15 puncte in clasament din cauza depunctarilor, i-a adus pe camerunezii Elvis Tchana si Benvenue Endongo, dar si pe japonezul Takenori Kawagoe.