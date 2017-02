Lovitura pentru inca un club de traditie. Au visat in tur, dar ultima decizie ii poate arunca in faliment

FC Brasov, echipa aflata in cursa pentru revenirea in Liga I, fiind pe locul 3 in esalonul secund la jumatatea sezonului, a primit o lovitura puternica in instanta.

Sansele de supravieturile ale FC Brasov s-au diminuat considerabil in urma deciziei Curtii de Apel Brasov, care a decis sa admita recursul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP), principalul creditor al echipei.

Curtea de Apel a admis un recurs al AJFP, astfel ca administratorul judiciar al clubului, Top Expert SRL, nu mai poate inainta planul de reorganizare. Liga2.ro noteaza ca speta a fost trimisa spre judecare la Tribunalul Brasov, dar sunt sanse mici ca instanta sa accepte intocmirea unui nou plan de reorganizare.

"Admite apelul declarat de creditoarea AJFP Brasov impotriva sentintei civile 1134/sind 28.09.2016 pronuntata de Tribunalul Brasov, pe car eo anuleaza si, in consecinta repsinge cererea formulata de creditoarea SC ICIM SA, prin lichidator Top Expert SPRL de repunere in termenul de depunere a planului de reorganizare si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante", se arata in decizia Curtii de Apel.

"Tribunalul Brasov va trebui sa rejudece cererea de deschidere a procedurii de faliment avand in vedere si decizia Curtii de Apel, care a respins posibilitatea creditorului ICIM de a formula un plan de reorganizare", a declarat administratorul judiciar al clubului.

Brasovul a supravietuit in prima parte a sezonului si cu suma incasata in urma transferului lui Chipciu (FOTO SUS) de la Steaua la Anderlecht. Formatia brasoveana a primit un procent din suma.