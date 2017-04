LOVITURA DE TEATRU! Talpan, pus la zid de CSA Steaua: "El a vorbit in nume personal! A fost SANCTIONAT!"

Clubul Sportiv al Armatei a anuntat ca Florin Talpan nu vorbeste in numele clubului!

Declaratiile publice ale locotenent-colonelului Florin-Costel Talpan, inclusiv cele referitoare la relatia cu Federatia Romana de Fotbal, au fost facute in nume personal, contrar procedurilor legale si nu au avut mandatul CSA Steaua Bucuresti, precizeaza un comunicat al gruparii din Bulevardul Ghencea, remis agentiei News.ro.

"Ofiterul nu are prevazute in fisa postului si nu i-au fost delegate atributii din domeniul informarii publice. in calitatea sa de consilier juridic al CSA, locotenent-colonelul Florin-Costel Talpan are doar mandat de reprezentare juridica a clubului sportiv in relatia cu instantele de judecata, in procesele in care clubul este parte. Punctele de vedere oficiale ale CSA sunt comunicate exclusiv prin Biroul relatii publice, structura clubului specializata si mandatata in acest sens, conform regulamentelor militare in vigoare. Avand in vedere constatarile Corpului de control si inspectie care, prin raportul inaintat ministrului apararii nationale in luna februarie a retinut faptul ca locotenent-colonelul Talpan <nu a fost mandatat sa exprime pozitiile oficiale ale CSA Steaua sau MApN>, precum si declaratiile publice ulterioare ale ofiterului, realizate in aceleasi conditii, locotenent-colonel Florin-Costel Talpan a fost sanctionat disciplinar, de catre comandantul clubului, in data de 4 aprilie 2017.



Prin urmare, declaratiile publice ale locotenent-colonelului Florin-Costel Talpan, inclusiv cele referitoare la relatia cu Federatia Romana de Fotbal, au fost facute in nume personal, contrar procedurilor legale si nu au avut mandatul CSA Steaua Bucuresti. Procedurile administrative si juridice privind masurile de protectie si valorificare a marcii Steaua Bucuresti, bun patrimonial aflat in domeniul public al statului, vor continua, conform cadrului legal in vigoare", se arata in comunicatul citat.

Marti, consilierul juridic sef al Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, Florin Talpan, i-a cerut demisia de onoare presedintelui FRF, Razvan Burleanu, pentru faptul ca acesta a permis ca un club neafiliat, FCSB, sa aiba aceleasi drepturi ca un unul afiliat la Federatia Romana de Fotbal. Talpan a sustinut ca, din punct de vedere legal, FCSB, gruparea patronata de Gigi Becali, nu exista in Liga I, astfel ca meciul cu Dinamo, de duminica, nu trebuia sa se dispute, iar urmatoarele partide din play-off trebuie castigate la masa verde, cu 3-0, de adversarele formatiei antrenate de Laurentiu Reghecampf.

Juristul CSA a precizat ca FRF functioneaza ilegal, astfel ca decizia Comietului Executiv din data de 30 iulie, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii FC Steaua in FCSB, este nula.

Talpan l-a mai acuzat pe Bulreanu de faptul ca sfideaza deciziile instantelor de judecata, declarand ca FCSB este continuatoarea Stelei, afirmatie care manipuleaza suporterii.

Florin Talpan a cerut Ministerului Tineretului si Sportului sa efectueze un contrul la Federatia Romana de Fotbal, prin care sa fie verficate situatia afilierilor, cheltuirea banilor proveniti de la UEFA si FIFA si respectarea legislatiei.

In ianuarie, Florin Talpan l-a acuzat pe comandantul interimar al CSA Steaua, Cristian Petrea, de neindeplinirea atributiilor de serviciu, de actiune contrar intereselor statului roman si ale Armatei Romane si de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, pentru ca se opune punerii in aplicare a deciziei Curtii de Apel in litigiul cu FC Steaua, prin refuzul de a semna notificarile catre FRF, LPF si ONRC.

Insa Corpul de Control si Inspectie al MApN nu a identificat situatii de obstructionare a activitatii juristului CSA, Florin Talpan, in indeplinirea atributiilor de serviciu, asa cum s-a plans el.

Sursa: News.ro