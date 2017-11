ACUM LIVE TEXT | AS Romprim 0-5 Steaua! Dubla Predescu! Steaua incheie anul pe primul loc la acest scor

Stelistii s-au mobilizat pentru ultimul meci din 2017.

LIVE TEXT:



Min 39. GOOOL CSA STEAUA! Chirila reuseste dubla cu un sut din mijlocul careului

Min 26. GOOOL CSA STEAUA! Inscrie si Cadolar. La acest scor, Steaua va incheia anul 2017 pe primul loc in liga a IV-a!



Min 21. GOOOL CSA STEAUA! Predescu reuseste dubla din penalty

Min 14. GOOOL CSA STEAUA! Chirila dubleaza avantajul Stelei dupa ce a scapat singur cu portarul

Min 12. GOOOL CSA STEAUA! Predescu inscrie dintr-o lovitura libera trimisa la coltul scurt.

Echipa antrenata de Ion Ion joaca azi de la ora 14:00 cu Romprim. Chiar daca vor juca in Ghencea, meciul este considerat a fi in deplasare. Daca vor castiga cu un scor minim de 4-0, stelistii pot trece pe primul loc in Liga a IV a.

1.500 de suporteri ai Stelei vor fi prezenti la meci. CSA Steaua are 35 de puncte, cu 3 mai putine decat Academia Rapid care va sta in aceasta etapa.

Stelistii au 67 de goluri si doar 3 primite in timp ce rapidistii au punctat de 75 de ori incasand 5 goluri. In poarta celor de la Romprim evolueaza Tudorel Mihailescu, 51 de ani, portarul care are o singura mana.