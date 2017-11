Licitatie de 3,4 milioane euro pentru "un Rapid" fara titluri! Situatie incredibila! Intre trofeele "gasite in gestiune" se gaseste: Cupa Zilelor Orasului Maciuca

Lichidatorul judiciar al Rapidului intrat in faliment a incercat sa vanda marca si palmaresul gasit in gestiunea societatii controlate in trecut de Valerii Moraru in cadrul unei licitatii, insa aceasta a fost amanata. Ea va avea loc in cele din urma pe data de 23 noiembrie.

23 noiembrie este data stabilita pentru licitatia de vanzare a marcii si palmaresului Rapidului!

Lichidatorul judiciar al Societatii Comerciale Fotbal Club Rapid SA, Sierra Quadrant, a anuntat organizarea licitatiei.

Potrivit Digisport, pretul a scazut de la 3,4 milioane euro, suma stabilita initial de Adunarea Creditorilor, al carei principal "actor" este Azuga Waters, controlata de Valerii Moraru, la 3 milioane euro. Pentru a intra la licitatie, participantii trebuie sa depina o garantie de 10% din suma totala, adica 306.000 euro!

Intr-un comunicat, Sierra Quadrant prezinta exact ce se scoate la licitatie.

De mentionat ca intre trofee nu se regasesc cele trei titluri castigate de Rapid, nici mai multe Cupe (13 in total castigate de echipa visinie) si Supercupe.

"PUBLICATIE DE VANZARE

S.C. FOTBAL CLUB RAPID SA, in faliment,..., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Garlei, nr. 154, Camera 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. M0/531o/2006, C.U.I. 18536665, reprezentata prin SIERRA QUADRANT S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Str. Traian, nr.2, bl.Fi, trons.3, et.1, ap.3, sector 3, nr. inregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, in calitate de Lichidator Judiciar desemnat prin incheierea de sedinta din data de 16.12.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 46406/3/2013, organizeaza la data de 23.11.2017, ora le, la sediul sau mai sus mentionat, licitatie publica cu strigare, conform Legii nr. 85/2006", anunta lichidatorul judiciar al Societatii Comerciale Fotbal Club Rapid SA.

23 de cupe si trofee aflate în inventarul S.C. FOTBAL CLUB RAPID S.A. descrise dupa cum urmeaza

1. EHRENPREIS SPARKASSE BAD ISCHL/AG

2. ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI F.C. RAPID - 1.993 - Locul III - Editia 2007/2008

3. CUPA INTER AGRO - Turneul International de Fotbal - PLOIESTI - ROMANIA o8-1o OCT. 2003 - LOCUL III

4. GASTFIZ CUP oo - HIRUGARRENA GAVAL GASTEIZ B -

2.000 KO UZTALLAK

5. ASOCIATIA MUNICIPALA DE FOTBAL BUCURESTI

LOCUL II - EDITIA 2004

6. 2nd PLACE - CARPATHIAN CUP - ROMANIA

7. CUPA ROMANIEI - CASTIGATOR - U.F.C. RAPID

EDITIA 2001-2002

8. TURNEUL "FOTBAL 2000", BUCURESTI ROMANIA - 16-19 - 06.1997- LOCUL II, ACORDAT DE IMPRESARUL WERNER HET ECKES

9. TORNEO INTERNATIONALE DI CALCIO A 7 - DAIMILOPTU

io CLASS CAT 94/95 - 20o7

10. FINALIST CUPA ROMANIEI TUBORG - EDITIA 1998-199g

11. EHRENPREIS HAGEBAUTHRKT EISL - BAD ISCHL

12. CASTIGATOAREA EDIT. I - OLYMPIQUE LYONNAIS (2008)

13. CUPA GLORIA BISTRITA - LOC I - EDITIA igg8

14. ZILELE LOCALITATII MACIUCA DIN DATA DE 15.08.2015

CSM VALCEA - FC RAPID BUCURESTI

15. PUCHAR - PREZESA RADY NADZORCZFJ MIEJSCA W MIEDZYNARODOWYM TURNIEJU PILKI NOZNEJ JUNIOROW IM. WLADYSLAWA KROLA LODZ, 8-g MAJA 1gg8R

16. ABC - ARCADIA HOTEL 2004 - ARCADIA BELEK CUP - ANTALYA - TURKEY ist WINNER

17. 2013 - COSTA DEL SOL TROPHY - JANUARY 2013 MARBELLA FOOTBALL IM:PACT TOURNAMENT 4th PLACE

18. FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL SUPERCUPA ROMANIEI FINALISTA EDITIEI 1998 UFC RAPID BUCURESTI

ig. FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL - A.F.C. RAPID CASTIGATOR - SUPERCUPA ROMANIEI - EDITIA 2003

20. XXV INTERNATIONAL FOOTBALL TORUNAMENT OF MASPALOMAS - 16-18 JAN. 2007 2th PLACE

21. FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL - SUPERCUPA ROMANIEI EDITIA 2002 A.F.C. RAPID BUCURESTI

22. FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL - CAMPIOANA NATIONALA JUNIORI

23. CLUBUL SPORTIV AL JURNALISTILOR - FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, GALA FOTBALULUI ROMANESC 23.12.2002 - PREMIU DE EXCFLENTA NECULA RADUCANU".

In cazul in care nu va exista un cumparator pentru marca si trofeele nici acum, la urmatoarele licitatii pretul va continua sa scada cu alti 340.000 de euro, dar nu mai jos de 1,7 milioane de euro.