La multi ani, Emeric Ienei! Omul care a adus Cupa Campionilor in Romania implineste 80 de ani. Mesajul inaintea meciului cu Danemarca

Emeric Ienei, singurul antrenor roman castigator al Cupei Campionilor, implineste astazi 80 de ani.

Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei si al echipei nationale, singurul tehnician roman castigator al Cupei Campionilor Europeni, aniverseaza astazi implinirea varstei de 80 de ani.

Ienei, care a reusit cea mai mare performanta cu o echipa de club din istoria fotbalului romanesc, cucerind CCE cu Steaua, in 1986, este si antrenorul care a dus Romania la un Mondial dupa o absenta de 20 de ani. Este vorba despre calificarea la Mondialul din 1990, in urma unei campanii in care Romania a invins chiar Danemarca, adversara pe care o va intalni si in weekend.

In noiembrie 1989, Romania invingea Danemarca cu 3-1.

"Am ducat cu danezii si, dupa ce ne-au condus cu 1-0 la Bucuresti, am reusit sa-i batem cu 3-1", a rememorat Emeric Ienei nu mai departe de ieri, intr-o interventie la Digisport.

De ziua sa, Emeric Ienei a tinut sa transmita un mesaj inaintea unui meci al echipei nationale impotriva Danemarcei. Acesta considera ca prima reprezentativa poate obtine victoria care ne-ar mentine in lupta pentru calificare.

"De ce sa ne bata Danemarca? De ce sa nu jucam in asa fel incat sa invingem, sa luam toate cele 3 puncte? Jucam acasa si sper ca la Cluj sa vina un public care sa poarta echipa Romaniei spre victorie. Asa vom avea o sansa mare de a merge in Rusia", a mai spus el.

Ca fotbalist, Emeric Ienei a jucat la Flamura Rosie Arad, apoi la Steaua (1957-1969) si in finalul carierei la Kayserispor (1969-1971). Acesta si-a inceput cariera de fotbalist la Steaua, in 1972, iar apoi a devenit principal in 1975, avand nu mai putin de sase mandate pe banca echipei. Ienei a mai antrenat Bihor Oradea, CS Targoviste, Fehervar Videoton, Panionios si Universitatea Craiova, precum si echipa nationala a Romaniei de doua ori.