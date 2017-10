La 14 ani da LOVITURA! A fost dorit de Steaua, dar a ales Premier League: el e noul pusti minune al Romaniei  

Echipa fanilor din Timisoara trimite un pusti de 14 ani in Anglia.

Si stelistii l-au vrut pe mijlocasul-minune, care il are idol pe Messi.



Alex Gașpar are 14 ani si s-a apucat de fotbal inainte sa mearga la scoala. Acum joaca in liga a doua, la echipa fanilor din Timisoara, unde are numarul 10. Chemat sa dea probe, Gașpar i-a impresionat pe englezii de la West Ham!



"Stiu ca este una dintre cele mai bune academii din Anglia si mi-as dori sa lucrez cu ei! Barcelona, Messi, Iniesta, jucatori de clasa mare si as vrea sa ajung ca si ei", a declarat pustiul.