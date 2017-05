Joaca Deva zici ca-i Barcelona ;) N'Doye, antrenorul spectacol: "Echipele mele vor juca precum Barca". Cate puncte a obtinut pana acum

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Lui Ousmane N'Doye ii merge tot mai bine ca antrenor. Senegalezul, fost la Vaslui, Dinamo ori ASA Targu Mures, e neinvins de cand a preluat divizionara de liga a treia Cetate Deva.

Deva a obtinut cu N'Doye trei victorii din tot atatea posibile si trage la promovarea in liga secunda. In prezent, formatia este pe locul 5 in clasamentul Seriei a 4-a a ligii a treia, cu 43 de puncte. Lider este Ripensia Timisoara, cu 46 de puncte, doar 3 peste Cetate Deva.

Ousmane N'Doye spune, insa, ca nu are merite in parcursul echipei, fiind antrenor de doar trei etape. Acesta spune totusi ca va incerca sa isi puna si el amprenta asupra jocului, iar in viitor "echipele sale vor juca precum Barcelona".

"Eu sunt jucator, ma gandesc sa fac si scoala de antrenor. Nu e usor sa antrenezi! Echipele mele vor juca pe atac si posesie, ca Barcelona! Mai sunt 3 etape, o sa vorbesc cu Cristi (n.r Cristi Bobar) si o sa vad ce va, dar eu mai pot juca", a spus N'Doye, citat de ProSport.