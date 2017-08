Anul trecut jucau cu Steaua, acum sunt intr-o situatie HALUCINANTA! Au transferat un club INTREG: "Nici n-am toti jucatorii, sunt cu parintii in vacanta" :))

Acum un an, isi faceau echipa tare si anuntau ca vor in Liga 1 cu Goian presedinte. Situatia s-a schimbat insa radical in doar 12 luni.



Astazi, Foresta e la un pas sa se desfiinteze. La Suceava e asteptat un investitor care sa acopere datoria de 100 000 de euro catre ANAF. Foresta va incepe campionatul in B, desi acum nu are niciun jucator legitimat. Va imprumuta o echipa intreaga din liga a 4-a, de la Omnia Suceava, un club care isi propune sa promoveze pusti talentati din zona. Unii sunt inca in vacanta cu parintii si nu vor putea juca sambata, la Timisoara, contra Ripensiei, in prima etapa din B.

"Echipa orasului traverseaza momente grele si noi incercam sa dam o mana de ajutor. Cine stie, poate in ultimul ceas vom strange randurile si se va trezi cineva sa spuna ca trebuie facut ceva pentru fotbalul sucevean. Nu va fi deloc simplu pentru acest copii, mai ales ca noi aveam structurat alt program in perioada urmatoare. Dupa cum am ajuntat, noi ne inscriem in liga a 4-a. Pe 8 august, trebuia sa plecam in cantonament. Nici nu am jucatorii la dispozitie, o parte din ei sunt plecati in vacanta, aalturi de parinti.

Dar eu am incredere in baieti. Sper ca vor reusi sa depaseasca emotiile si sa se mobilizeze exemplat. Sper sa nu ne facem de ras. Trebuie sa tinem cont ca vorbim totusi de copii de 16 si 17 ani, iar daca o sa fie sa luam bataie, nu cred ca o sa ne dea nimeni afara din oras. Imi asum de pe acum rezultatul si jocul, insa important este sa vedem ce se intampla in perioada urmatoare. Va fi o experienta inedita si pentru mine", a declarat antrenorul imprumutat de Omnia la Foresta, Florin Cristescu, pentru Monitorul de Suceava.