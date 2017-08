Istoria fratilor se repeta la Steaua! A 7-a pereche se alatura stelistilor

Fratii Daniel si Romario Benzar urmeaza sa imparta aceeasi echipa, sub conducerea lui Nicolae Dica.

Ultima achitizie a stelistilor este Romario Benzar care se va alatura echipei fratelui sau, Daniel Benzar. Steaua a devenit faimoasa pentru perechile de frati din echipa, cei doi fiind a 7-a din istoria clubului.

In anii trecuti, au mai existat 6 astfel de perechi de frati care au venit in acelasi timp la Steaua. Primii au fost Vasile si Francisc Zavoda care au evoluat pentru ros-albastrii 10 ani, intre 1950 si 1960, iar ultimii au fost Florin si Mihai Costea, in urma cu 6 sezoane.

Perechile de frati de la Steaua

Vasile si Francisc Zavoda - anii '50

Nicolae si Gheorghe Tataru - anii '60

Adrian si Sabin Ilie - 1995-1996

Daniel si Iulian Minea - 1990-1991

Artiom si Arman Karamyan - 2009-2010

Florin si Mihai Costea - 2011-2012

Daniel si Romario Bnezar - 2017