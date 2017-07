Ionut Negoita, executat silit de banca. Ce datorie trebuie sa plateasca patronul lui Dinamo

Banca l-a executat silit pe patronul dinamovistilor pentru o datorie de peste un milion de euro.

Ionut Negoita trebuie sa plateasca peste un milion de euro, pierzand totodata o vila si mai multe terenuri, spune HotNews.

Solicitarea bancii a fost admisa de Judecatoria Sectorului 3, iar decizia ramane una definitiva.

Decizia instantei spune ca: "Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu, prin urmarirea silita imobiliara a imobilului-teren si constructie-compus din teren in suprafata de 243,76 mp si locuinta-vila edificata pe acesta, cu regim de inaltime P+1E+M si o suprafata construita de 129,97 mp; cota indiviza de 1/30 din terenul in suprafata totala de 2.006,68 mp, liber de constructii, destinatia de spatiu verde; cota indiviza de 1/310 din terenul in suprafata totala de 13.676,53 mp, avand destinatia de drum de acces, pana la realizarea dreptului, inclusiv a cheltuielilor de executare. Fara cale de atac"