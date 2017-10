Inca un meci cu Steaua si se face bugetul! :)) Cat a incasat Rapid dupa derby-ul din Giulesti

A fost show total in derby-ul din liga a 4-a dintre Rapid si Steaua!

Aproape 10 000 de oameni au fost la meci. Rapid a iesit bine la numaratul banilor. Incasarile din bilete au ajuns la 30 000 de euro, o suma uriasa raportat la bugetul clubului pe un sezon, care ajunge la 320 000 de euro.

Rapid va mai avea un meci cu Steaua pe teren propriu in play-off-ul din Liga a 4-a, in care vor intra primele 4 clasate la finalul sezonului regulat. Castigatoarea play-off-ului va reprezenta Bucurestiul in barajul pentru promovarea in C.