"Imi imaginez cum as alerga cu un brat nou!" Povestea jucatorului cu proteza de la Petrolul a ajuns in Guardian: "Visez sa joc pentru Barca!"

Un jucator din Romania a devenit faimos in toata lumea dupa aparitia din aceasta toamna in Cupa Romaniei.

Povestea lui Cosmin Lambru a impresionat o lume intreaga, dupa debutul din meciul cu Mioveni din Cupa.

Lambru are 19 ani, insa nu e ca alt jucator. Cand era copil a fost lovit de un camion si si-a pierdut o mana, dar asta nu il opreste sa isi urmeze visul. El joaca cu o proteza de plastic si o face foarte bine.

Dupa ce a marcat 35 de goluri in liga a patra anul trecut, in acest sezon are 7 reusite in liga a treia pentru Petrolul, club resuscitat de fani dupa faliment.

Visul lui Lambru e sa ajunga cat mai sus, insa pentru asta are nevoie si de o proteza mai buna, care e scumpa.

"Vreau o proteza mai usoara, din silicon. M-ar ajuta mult. Cred ca viteza e una din calitatile mele, dar imi imaginez cum as alerga cu un brat nou", spune el ziarului Guardian, cel mai citit site de stiri quality din Europa.

Chiar si fara o mana, Lambru viseaza cu ochii deschisi.

"Visez sa joc pentru Barcelona. Il iubesc pe Messi, ii ador stilul, le iubesc fotbalul. Sunt o echipa incredibila", spune el.

Chiar si o promovare cu Petrolul in Liga I ar fi un vis indeplinit. "Am fost in tribune cu 15.000 de oameni la promovarea in liga a treia. Acum e timpul ca si eu sa scriu istorie pentru acest club", mai spune el.

Oricine il poate ajuta pe Cosmin sa isi indeplineasca visul.

Se pot face donatii aici: Nume: Lambru Cosmin – Daniel IBAN: RO21BUCU1811034289235EUR deschis la Alpha Bank Romania.