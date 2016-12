"Imi doresc sa nu mai pierdem pe nimeni!" Reuniune de gala pentru Generatia de Aur

Generatia de Aur s-a reunit in echipament de gala, inainte de Craciun.

"Poarta aceleasi marimi ca acum 20 de ani", i-au laudat designerii pe Hagi si pe Popescu.

Generatia de Aur cu suflet de aur l-a avut alaturi pe fiul lui Prodan. La inmormantarea lui Prodan, componentii Generatiei de Aur au hotarat sa se vada lunar.

"Imi doresc in primul rand, sa nu mai pierd nicio persoana draga" a spus Gica Popescu.

Hagi, Popescu si Stelea si-au dat intalnire la o casa de moda, unde si-au luat masuri pentru costume.

Reporter: "Va recunoaste lumea pe strada? Va intreaba de Atletico Textila?"

Bogdan Stelea: "Da, ma mai intreaba!"

Ilie Nastase si Craciunescu au venit si ei la intalnirea Generatiei de Aur. "Am stat toata viata in trening, ne imbracam si in costume, acum, nu?" a spus Ilie Nastase.

Generatia de Aur a dat autografe pe camasa.