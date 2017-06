Imagini senzationale la Galati: 9000 de oameni au vazut promovarea Otelului in C

Nu doar la Ploiesti a fost sarbatoare! Alte echipe sustinute de suporteri au promovat ieri in C. Au avut parte de o atmosfera senzationala in tribune.

La Galati a fost show total. 9000 de oameni au venit la meciul cu Mircesti. Si-au ajutat echipa sa intoarca scorul din tur, 0-1, si sa urce in liga a 3-a. S-a terminat 2-0 dupa golurile marcate de Codreanu si Ciurea. Ultima reusita a venit in minutul 90, dupa un sut spectaculos din afara careului. In afara de Otelul, tot in C vor juca U Cluj si Farul, create si conduse dupa celeasi principii.