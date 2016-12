Imagine de senzatie cu Ciprian Marica. Fostul atacant al nationalei se antreneaza in pozitii sexy cu iubita :)

Fostul atacant al nationalei s-a retras din fotbal.

Marica si-a anuntat retragerea din fotbal insa continua sa se mentina in forma. Acesta se antreneaza aproape zilnic si nu are retineri in a posta imagini pe conturile personale de pe retelele de socializare.

Ultima imagine il infatiseaza alaturi de iubita sa, facand un exercitiu intr-o pozitie ... sexy :) "Asa ne antrenam noi", este mesajul lui Marica la postare.

Marica a renuntat la fotbal dupa ce nu si-a mai gasit echipa in urma despartirii de Steaua. Fostul atacant de la Sahtior, Stuttgart, Schalke, Getafe, Konya, Dinamo si Steaua, a suferit o serie de accidentari ce l-au facut sa renunte la fotbal la doar 30 de ani.