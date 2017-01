IMAGINE ANTOLOGICA! Terenul de fotbal din Romania care a fost ARAT pentru primavara! Se lupta la promovare

Iarna aceasta, Romania vine in fotbal cu primul teren de joc... arat.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

La Faurei, Banel Nicolita si-a dat acordul ca terenul sa fie arat si apoi insamantat pentru a putea fi gata de Liga a 3-a, unde clubul spera sa promoveze.

"Pana la reluarea competitiei trebuie sa gasim un stadion unde sa ne jucam meciurile de pe teren propriu, sper sa gasim o locatie care sa se prezinte in conditii bune, pentru ca noi vrem sa jucam un fotbal de calitate”, spune Banel pentru Vocea Brailei.

Fostul mijlocas al Stelei vrea sa-si faca academie la Faurei in care sa atraga cei mai buni jucatori din zona.

"Pentru ca avem un proiect pe o perioada lunga de timp vrem sa facem totul profesionist, pas cu pas. Iar pentru ca primul pas este promovarea in Liga a III-a, trebuie sa ne formam deja un lot care sa faca fata acestui esalon si pentru asta vom incerca sa aducem 8-9 jucatori valorosi, cu experienta acestui esalon, dar si tineri de perspectiva. Si acestia trebuie sa vina la echipa la reunirea lotului pentru a face cu noi stagiul antrenamentelor de iarna. Sunt deja discutii avansate cu 3-4 fotbalisti, suntem pe un drum bun. Echipa trebuie sa se exprime in teren la fel de bine ca atunci când eram si eu in lot', mai spune acesta.