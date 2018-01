"Il simt disperat pe Alibec, imi pare rau de el!" Ce spune Sumudica despre atacantul Stelei si lupta la titlu: "Ar fi un dezastru pentru Gigi sa nu castige!"

Sumudica a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1 si ce ar insemna pentru Steaua sa rateze din nou trofeul.

Marius Sumudica l-a luat pe William de Amorim de la Steaua si viseaza si la Alibec care este insa prea scump pentru Kayseri. Antrenorul roman a vorbit despre situatia atacantului.

”Mi-e greu sa vorbesc cu Alibec si il simt disperat, il simt disperat si imi pare rau pentru el. Eu il cunosc foarte bine. El pune foarte mult suflet. intr-adevar in anumite momente greseste, greseste si el si trebuie sa inteleaga ca trebuie sa se maturizeze pentru ca Denis poate ajunge departe. inca nu e totul pierdut, poate ajunge departe, departe.



Nu stiu ce poate, ce trebuie sa faca, dar cu siguranta FCSB are nevoie de Denis Alibec. Eu am spus tot timpul, Alibec e un jucator pe care nu poti sa nu-l iei, n-ai cum sa nu-l iei!” a spus Marius Sumudica pentru Sport.ro.

Antrenorul celor de la Kayserispor a vorbit si despre lupta la titlu din Liga 1: "Lupta pentru titlu e interesanta pentru ca exista CFR, cu venirea lui Dan Petrescu, investitii. La Craiova e emulatia asta cu publicul, dar nu cred totusi ca are forta necesara. Ar mai avea nevoie de ceva jucatori ca sa se bata cu FCSB si CFR. in rest, la Dinamo sunt probleme mari. Astra are rezultate pe care nu credeam ca le poate obtine Edi vreodata. Sunt insa si echipe care ajung conjunctural in play-off, ca nu sunt altele.

Nu am o favorita. Ca si culori, asa, mi-as dori ca CFR sa castige titlul. imi place visiniul. Cred ca-l pot castiga. Ei cu FCSB se bat. FCSB are cel mai bun lot.

Nu stiu ce ar insemna pentru FCSB sa piarda un nou titlu, Probabil vor incerca sa ia jucatori si de la CFR. Cum au facut cu Viitorul si Astra, sa isi faca o selectionata. Nu stiu ce sa spun. Ar fi un dezastru. Un dezastru si financiar. Cred ca Gigi ar putea sa faca mult mai mult daca ar lua campionatul" a mai spus Sumudica.