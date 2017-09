"Il avem pe Stan. Cine este Bran?" Gabriel Chirea, despre "comedia neagra" din fotbalul romanesc

Marius Stan si-a anuntat candidatura pentru postul de presedinte al LPF, dar diafane umbre si tenebre din activitatea trecuta par sa nu il recomande pe fostul sef al Otelului pentru acest post.

In vara anului 2011, Otelul a obtinut primul titlu de campioana a Romaniei si a castigat Supercupa in fata Stelei, iar in toamna aceluiasi an a debutat in Liga Campionilor, intr-o grupa cu Manchester United, Benfica Lisabona si FC Basel, in care nu reusea sa obtina insa niciun punct. In momentul bilantului financiar al acelei editii de cupe europene, UEFA anunta ca clubul galatean a primit suma de 18,382 milioane de euro din participarea in grupele Ligii Campionilor.

In iunie 2012, presedintele clubului, liberalul Marius Stan, purtat pe sus si de valul de popularitate si de entuziasmul dat de rezultatele bune ale echipei locale, devenea noul primar al Galatiului, candidand din partea USL si obtinand 48,7% din voturi. Intamplare sau nu, in septembrie 2012, clubul trecea din administrarea Primariei in cea a afaceristului Dan Adamescu, prin firma The Nova Group, care a reusit sa il administreze atat de bine incat, doi ani mai tarziu, Otelul intra in insolventa si ulterior, in 2016, in faliment, desi in momentul preluarii existau 7,3 milioane de euro in conturile clubului si zero datorii. Adamescu promitea "o investitie de 10 milioane de euro in urmatorii cinci ani", dar a incheiat mai multe contracte de asigurare intre clubul de fotbal si Astra Asigurari, firma pe care tot el o controla si care a intrat in faliment tot in 2016, pentru care s-au platit peste 4 milioane de euro din banii obtinuti de la UEFA. Ca idee, la acea vreme, cu acesti bani se putea asigura pe doi ani Burj Khalifa, cea mai inalta cladire din lume, aflata in Dubai, care costa 1,5 miliarde de euro, sau 2.000 de blocuri de cate patru etaje.

A urmat un circ ieftin, in care primarul Stan l-a acuzat pe Adamescu de devalizarea clubului de fotbal, iar fiul omului de afaceri, Alexander Adamescu, a replicat ca edilul l-a tras in piept pe tatal sau pentru ca "activitatea clubului a fost blocata de ANAF la cateva luni dupa preluare, decizia bazandu-se pe modul de raportare financiara a vechiului management al clubului. In cele 9 luni pe care le-am avut la dispozitie pana la intrarea in insolventa, nu am putut schimba contractele in derulare, incheiate pe sume exorbitante tot de vechiul management, iar cheltuielile mult mai mari in comparatie cu veniturile au dus la inchiderea clubului. The Nova Group a iesit pe pierdere in aceasta tranzactie, nicidecum nu si-a insusit <milioanele> de euro - iar aceasta pentru simplul fapt ca nu existau". Pe scurt, fiul lui Adamescu il acuza pe Stan ca a "risipit" mare parte banii veniti de la UEFA prin semnarea unor contracte in dezavantajul Otelului.

Dupa ce a administrat timp de 4 ani urbea de pe malul Dunarii, mai mult rau decat bine, daca ne luam dupa stirile aparute in aceasta perioada, Marius Stan a candidat din nou la alegerile locale din 2016, de aceasta data din partea UNPR, dar a fost surclasat de Ionut Pucheanu, un social-democrat in varsta de doar 35 de ani, si de liberalului Nicusor Ciumacenco. Ramas fara cariera in administratia locala, el s-a reintors in fotbal, fiind instalat, la inceputul anului 2017, in functia de manager sportiv la Concordia Chiajna. Acum cateva zile, Marius Stan a anuntat ca este foarte interesat sa candideze la alegerile din noiembrie 2017 pentru postul de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Printre cei atrasi de o eventuala candidatura se zvoneste ca s-ar mai afla Dinu Gheorghe, Felix Grigore si Gino Iorgulescu.

Intrebarea e cat de benefica ar fi candidatura lui Stan pentru functia de reprezentant al intereselor echipelor din Liga 1, in conditiile in care a fost acuzat ca facea parte din celebra "Cooperativa" din anii ’90, perioada cand cel putin jumatate din rezultatele unei etape din Liga 1 erau trucate, iar controversa legata de implicarea sa in cazul falimentului Otelului si a disparitiei banilor din conturile clubului este departe de a fi rezolvata. Dupa "experimentul" Gino Iorgulescu, care a reusit in timpul mandatului sau doar sa vanda drepturile tv printr-un artificiu, sa intre intr-un duel absurd cu FRF si a parut sa tolereze un comportament promiscuu din partea cluburilor, promovarea unui alt personaj despre care se spune ca are un imens sprijin politic poate fi picatura care ar putea umple paharul intr-un fotbal deja prea putin atractiv, sarac si lipsit de vlaga.